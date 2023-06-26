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17:00, 26 июня 2023Ценности

Яхту российского миллиардера Мордашова заметили на пути во Владивосток

Яхту Nord российского миллиардера Алексея Мордашова заметили на пути во Владивосток

Фото: Lam Yik / Bloomberg / Getty Images

Суперъяхту Nord, владельцем которой считают российского миллиардера Алексея Мордашова, заметили на пути во Владивосток. Подробности публикует Bloomberg со ссылкой на полученные журналистами данные о судоходстве.

Согласно упомянутым документам, 142-метровое судно направилось в Россию после длительного пребывания за границей — в частности, яхта более года перемещалась между портами разных стран, избегая западных санкций. Отмечается, что яхта отключила свой транспондер 26 октября прошлого года, а 12 июня вновь подала сигнал недалеко от Индонезии.

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Представитель бизнесмена отказался комментировать передвижения его яхты, стоимость которой составляет 500 миллионов долларов (42 миллиарда рублей).

В декабре стало известно о пропаже роскошной яхты российского миллиардера Дмитрия Мазепина, которую ранее задержали из-за санкций. По словам сотрудников полиции, мужчина нанял иностранную компанию, которая, в свою очередь, заключила сделку с капитаном для перегона транспортного средства. Отмечается, что яхта сделала небольшую остановку в Тунисе, но в настоящий момент ее местонахождение неизвестно.

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    Карина Черных
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