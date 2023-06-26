Яхту российского миллиардера Мордашова заметили на пути во Владивосток

Яхту Nord российского миллиардера Алексея Мордашова заметили на пути во Владивосток

Суперъяхту Nord, владельцем которой считают российского миллиардера Алексея Мордашова, заметили на пути во Владивосток. Подробности публикует Bloomberg со ссылкой на полученные журналистами данные о судоходстве.

Согласно упомянутым документам, 142-метровое судно направилось в Россию после длительного пребывания за границей — в частности, яхта более года перемещалась между портами разных стран, избегая западных санкций. Отмечается, что яхта отключила свой транспондер 26 октября прошлого года, а 12 июня вновь подала сигнал недалеко от Индонезии.

Представитель бизнесмена отказался комментировать передвижения его яхты, стоимость которой составляет 500 миллионов долларов (42 миллиарда рублей).

В декабре стало известно о пропаже роскошной яхты российского миллиардера Дмитрия Мазепина, которую ранее задержали из-за санкций. По словам сотрудников полиции, мужчина нанял иностранную компанию, которая, в свою очередь, заключила сделку с капитаном для перегона транспортного средства. Отмечается, что яхта сделала небольшую остановку в Тунисе, но в настоящий момент ее местонахождение неизвестно.