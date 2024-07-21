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16:50, 21 июля 2024Путешествия

Барселона повысит налог для одной категории туристов

Мэр Барселоны Колбони: повысится туристический налог для пассажиров лайнеров

Фото: Albert Gea / Reuters

Барселона повысит туристический налог для пассажиров круизных лайнеров, которые останавливаются в городе менее чем на 12 часов. Об этом сообщил мэр Барселоны Жауме Колбони, его слова приводит El País.

«В случае круизных пассажиров, совершающих остановку (менее 12 часов), наблюдается интенсивное использование общественного пространства без какой-либо пользы для города, возникает ощущение загруженности и переполненности», — заявил мэр.

По его словам, туристический налог для этой категории путешественников повысится существенно. В настоящее время он составляет 7 евро в сутки. Колбони добавил, что одной из целей увеличения налога стало стремление «вернуть Барселону жителям Барселоны» и сделать так, чтобы «туристы больше уважали город».

12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России туристического налога с 2025 года.

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      Елизавета Мытарева
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