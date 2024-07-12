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18:54, 12 июля 2024Экономика

Путин подписал закон о введении в России туристического налога

Путин подписал закон о введении в России туристического налога с 2025 года

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России туристического налога с 2025 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что новый налог будет местным, размер его ставки и необходимость его сбора будут определять муниципалитеты. Он введется путем преобразования курортного сбора и будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц или отелей. При этом новый налог не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий россиян, включая участников боевых действий на Украине.

Планируется, что ставка налога в среднесрочной перспективе будет расти постепенно — с 1 процента в 2025 году с дальнейшим повышением на процентный пункт до 2029-го, а после будет составлять не более 5 процентов.

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Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина сочла логичным введение нового налога в России по итогам эксперимента по взиманию курортного сбора. По ее словам, подобная фискальная мера создаст равные условия как для субъектов РФ, так и предпринимателей.

Ранее глава государства подписал закон о введении в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22 процентов в зависимости от ежегодных доходов граждан. Мера вступит в силу с 2025 года. Согласно ее основным положениям, годовые оклады до 2,4 миллиона рублей будут облагаться ставкой 13 процентов, от 2,4 до 5 миллионов — 15 процентов, от 5 до 20 миллионов — 18 процентов, от 20 до 50 миллионов — 20 процентов. Максимальная же ставка в 22 процента затронет доходы от 50 миллионов и выше.

Кроме того, с 2025 года в стране повысится налог на прибыль организаций. С этого времени ставка поднимется с нынешних 20 до 25 процентов. Федеральная часть налога составит 8 процентов, а региональная — 17 процентов. При этом с 2031 года последняя вырастет на процентный пункт, тогда как первая — уменьшится на аналогичную величину.

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      Анатолий Акулов
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