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17:13, 21 июля 2024Силовые структуры

Бывший министр спорта Дагестана попытался совершить суицид в «Матросской тишине»

Экс-министр спорта Дагестана Магомедов попытался совершить суицид в СИЗО

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов попытался совершить суицид в СИЗО «Матросская тишина». Об этом стало известно «МК: срочные новости».

Однако, как сообщается, 68-летний арестованный экс-министр жив, но его пришлось госпитализировать.

Уточняется, что Магомедова арестовали в прошлом году, когда он занимал пост мэра Кизилюрта. Его подозревают в растратах в период, когда чиновник возглавлял минспорта республики.

В 2022 году в Москве 51-летний задержанный покончил жизнь самоубийством в СИЗО №3 («Красная Пресня»).

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      Антон Похиляк
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