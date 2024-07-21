Бывший министр спорта Дагестана попытался совершить суицид в «Матросской тишине»

Экс-министр спорта Дагестана Магомедов попытался совершить суицид в СИЗО

Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов попытался совершить суицид в СИЗО «Матросская тишина». Об этом стало известно «МК: срочные новости».

Однако, как сообщается, 68-летний арестованный экс-министр жив, но его пришлось госпитализировать.

Уточняется, что Магомедова арестовали в прошлом году, когда он занимал пост мэра Кизилюрта. Его подозревают в растратах в период, когда чиновник возглавлял минспорта республики.

В 2022 году в Москве 51-летний задержанный покончил жизнь самоубийством в СИЗО №3 («Красная Пресня»).