Сотрудники штаба Байдена узнали о его решении из поста в соцсети

CNN: члены команды Байдена узнали о решении выйти из гонки из поста в соцсети X

Высокопоставленные чиновники из команды президента США Джо Байдена узнали о его решении не переизбираться на второй срок за несколько минут до официальной публикации заявления. Об этом сообщает CNN.

Как стало известно телеканалу, новость стала неожиданностью для многих рядовых сотрудников Байдена. Источник утверждает, что большинство сотрудников штаба американского лидера узнали о его решении непосредственно из поста в соцсети X.

Ранее сообщалось, что еще в субботу, 20 июля, 81-летний Джо Байден намеревался продолжать борьбу за переизбрание. Однако в воскресенье он решил все же выйти из президентской гонки. Американский лидер продолжит оставаться президентом до окончания срока, участвовать в выборах от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис.