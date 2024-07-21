Роспотребнадзор начал проверку после отравления детей в Кузбассе

Роспотребнадзор начал проверку после отравления 35 детей в санатории в Кузбассе

Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после того, как 35 детей в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту в Telegram.

По предварительной информации, причиной заболевания в Кузбассе стала норовирусная инфекция. «В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сотрудники проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия. Также проводятся лабораторные исследования и принимаются меры по приостановлению деятельности лагеря. Соответствующие материалы подготовлены для передачи в суд, органы прокуратуры проинформированы о произошедшем.

Ранее сообщалось, что 21 июля за медицинской помощью в больницу в Кемеровской области обратились 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет. У них выявлены признаки кишечной инфекции, врачи проводят лечение, их жизнь вне опасности.