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15:01, 21 июля 2024Силовые структуры

25 детей из российского санатория обратились в больницу с признаками отравления

СК возбудил дело из-за отравления 25 детей в санатории Кузбасса

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело из-за массового отравления детей в санатории-профилактории «Магистраль», расположенном в Салаире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, 21 июля за медицинской помощью в больницу обратились 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет. У них выявлены признаки кишечной инфекции, врачи проводят лечение, их жизнь вне опасности.

В этой связи была проведена доследственная проверка, по итогам которой начато расследование по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следователи устанавливают очаг заболевания, идет проверка условий проживания и питания отдыхающих и другие обстоятельства произошедшего.

Региональное управление Роспотребнадзора привлечено к разбирательству, принимаются меры по приостановлению деятельности санатория.

21 июля министерство здравоохранение сообщило, что в России на стационарном лечении остаются 11 пациентов с ботулизмом. Фасоль, ставшая причиной распространения заболевания в стране, закупалась за рубежом.

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      Любовь Ширижик
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