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14:28, 21 июля 2024Россия

Два человека пострадали при обстреле ВСУ автомобилей в Белгородской области

Губернатор Гладков заявил, что при атаке беспилотников ВСУ ранили двух водителей

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области пострадали два человека. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Сообщается, что атакам ВСУ подверглись четыре населенных пункта области. В районе поселка Октябрьский удар беспилотником был нанесен по легковому автомобилю. Водитель получил минно-взрывную травму и был доставлен в белгородскую больницу №2. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили, так как пострадавший отказался от госпитализации.

Второй беспилотник атаковал машину на участке дороги Щетиновка — Бессоновка. Водитель получил баротравму и был отравлен в ту же больницу Белгорода. Пострадавшему оказывается необходимая помощь.

Утром в воскресенье, 21 июля, в Белгороде и Шебекино была объявлена ракетная опасность. Гладков призвал жителей населенных пунктов спуститься в подвал и дожидаться сигнала, оповещающего об отмене опасности.

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