В Белгороде и Шебекино объявлена ракетная опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде и Шебекино объявлена ракетная опасность

В городе Белгород, Белгородском районе, в Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«Ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — предупредил он население.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь семь украинских беспилотников над Курской областью и один над Белгородской. Украинские войска предприняли попытки совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Также система ПВО сбила несколько украинских беспилотников в Краснодарском крае.