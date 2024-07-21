В Белгороде и Шебекино объявлена ракетная опасность

В городе Белгород, Белгородском районе, в Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
«Ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — предупредил он население.
Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь семь украинских беспилотников над Курской областью и один над Белгородской. Украинские войска предприняли попытки совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.
Также система ПВО сбила несколько украинских беспилотников в Краснодарском крае.