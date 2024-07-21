Экс-председатель облсуда в российском регионе пошел с женой за грибами и пропал

Экс-председатель Нижегородского облсуда 86-летний Валерий Воробьев пошел вместе с женой за грибами и пропал. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».
В пятницу, 19 июля, супруги уехали на машине из села Теряево в лес за ягодами и грибами. Последний раз автомобиль видели на камерах в районе Павловского муниципального образования.
В воскресенье, 21 июля, спасатели нашли пенсионеров, которые заблудились в лесу в Богородском районе. По предварительной информации Telegram-канала Ni Mash, супруги находились в разных местах. Валерий Воробьев не выжил, а его супругу Евгению обнаружили с сильным обезвоживанием организма. Сейчас решается вопрос о госпитализации женщины.
Ранее трое российских туристок пошли кататься на сапбордах в Туапсинском районе и были унесены в море. Двоих девушек удалось найти, а третья пропала без вести.