Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:51, 21 июля 2024Россия

Экс-председатель облсуда в российском регионе пошел с женой за грибами и пропал

Экс-председатель Нижегородского облсуда пошел с женой за грибами и заблудился

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экс-председатель Нижегородского облсуда 86-летний Валерий Воробьев пошел вместе с женой за грибами и пропал. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

В пятницу, 19 июля, супруги уехали на машине из села Теряево в лес за ягодами и грибами. Последний раз автомобиль видели на камерах в районе Павловского муниципального образования.

В воскресенье, 21 июля, спасатели нашли пенсионеров, которые заблудились в лесу в Богородском районе. По предварительной информации Telegram-канала Ni Mash, супруги находились в разных местах. Валерий Воробьев не выжил, а его супругу Евгению обнаружили с сильным обезвоживанием организма. Сейчас решается вопрос о госпитализации женщины.

Ранее трое российских туристок пошли кататься на сапбордах в Туапсинском районе и были унесены в море. Двоих девушек удалось найти, а третья пропала без вести.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии констатировали провал антироссийских санкций

      В Великобритании заявили о риске начала новой волны забастовок

      Бывший министр спорта Дагестана попытался совершить суицид в «Матросской тишине»

      В Германии предотвратили теракт перед финалом Евро-2024

      Шольц признался в использовании старого лампового телевизора

      Российские фигуристы показали попытки пятерных прыжков

      Одна страна НАТО начала проводить учения на границей с Россией

      Страны ЕС заказали у Турции беспилотники

      Экс-председатель облсуда в российском регионе пошел с женой за грибами и пропал

      Барселона повысит налог для одной категории туристов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше