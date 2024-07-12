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10:25, 12 июля 2024Путешествия

Россиянка пошла кататься на сапборде, была унесена в море и пропала без вести

Россиянка пропала без вести во время катания на сапборде в Туапсинском районе

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Трое российских туристок пошли кататься на сапбордах в Туапсинском районе и были унесены в море. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации местного муниципального образования.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в четверг, 11 июля, в районе пляжа в коттеджном поселке Сосновый берег. Спасатели выехали на место сразу после того, как получили сообщение от очевидцев.

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Позже выяснилось, что одна из туристок смогла вернуться на берег самостоятельно. На поиски двух других отправились пять катеров, гидроциклы и более 40 человек. Спустя некоторое время они обнаружили вторую пропавшую без вести девушку. Ее доставили на берег, от медицинской помощи она отказалась.

Поиски третьей туристки, Дарьи Грушевской из Санкт-Петербурга, продолжаются. Решается вопрос о начале поисковых работ с воздуха.

В конце июня в Сочи 20-летнюю россиянку унесло в штормовое море на глазах друга. По словам сестры девушки, очевидцы «просто смотрели и снимали на телефон».

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      Алина Черненко
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