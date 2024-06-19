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03:11, 19 июня 2024Россия

Сестра унесенной в штормовое море россиянки рассказала о произошедшем

Сестра пропавшей в море в Сочи девушки: спасатели не сразу стали ее искать
Сочи

Сочи. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Сестра двадцатилетней Дианы, унесенной в штормовое море в Сочи, рассказала о произошедшем в беседе с «Газетой.Ru».

Она сообщила, что девушка пошла на пляж рано утром вместе с двумя молодыми людьми. Во время прогулки ее накрыли волны, затем несколько раз вынесло на берег, но никто из очевидцев не стал ей помогать. Вместо этого один из спутников россиянки отправился на поиски спасателей. «Стояли люди и просто смотрели и снимали на телефон. Все видели, но никто не помог. Это произошло на берегу, не в глубине», — отметила собеседница издания.

Кроме того, по ее словам, спасатели не сразу начали искать Диану, а в полиции отказались принимать заявление о пропаже девушки от ее друга. Сестра россиянки также добавила, что та оказалась на море впервые, поэтому «многого не понимала».

Ранее в сети появились кадры случившегося. На записи видно, как пара обнимается на пляже во время шторма, но в какой-то момент ее накрывает волна и сбивает с ног. Парню удалось выбраться на берег, а Диану унесло в бушующее море. Девушку до сих пор не нашли.

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      Марина Совина
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