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12:58, 21 июля 2024Мир

Эрдоган высказался о критике в адрес Орбана из-за предложений по Украине

Эрдоган: Орбана усиленно критикуют из-за его предложений по Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана усиленно критикуют из-за его предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Господин Орбан ездил в Москву, его критиковали. Он поехал в Китай, и его критиковали точно так же. Затем он посетил встречу в Шуше, и там его раскритиковали», — высказался турецкий лидер.

По словам Эрдогана, европейские лидеры также «пытаются придумать, как отстранить Венгрию от председательства» в Совете Европейского союза (ЕС). Он добавил, что на Западе «начали интенсивно критиковать Виктора Орбана» в том числе и из-за его встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

В связи с давлением на Венгрию Эрдоган призвал «набраться терпения», так как оно поможет «сделать все необходимое, когда придет время».

12 июля стало известно, что Орбана не позвали на пленарную сессию Европарламента, несмотря на председательство его страны в Совете ЕС.

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      Елизавета Мытарева
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