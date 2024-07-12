Орбана не позвали на пленарную сессию Европарламента

Орбана не позвали на пленарную сессию ЕП, несмотря на председательство Венгрии

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не позвали на пленарную сессию Европарламента (ЕП), несмотря на председательство его страны в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом сообщила депутат ЕП Клара де Мело, передает РИА Новости.

«Он не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз, поэтому он не был приглашен на эту пленарную сессию», — заявила евродепутат.

По словам де Мело, «все были свидетелями его действий, после того как председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Орбана безосновательно хотят сделать изгоем в ЕС из-за его поездки в Россию и Китай.

11 июля юридическая служба ЕС сообщила, что переговоры венгерского премьера с президентом России Владимиром Путиным в Москве являются нарушением договоров Евросоюза.