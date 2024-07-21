Иран назвал удар по порту Йемена расплатой за поддержку детей и женщин сектора Газа

МИД Ирана осудил удары Израиля по порту города Ходейда в Йемене

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Насер Канани решительно осудил атаку Израиля на порт города Ходейда в Йемене. Об этом сообщает Tasnim.

«Канани решительно осудил удары сионистского режима по порту в городе Ходейда в Йемене», — говорится в публикации. Также, по словам дипломата, таким образом жителям Йемена «приходится расплачиваться» за поддержку женщин и детей в секторе Газа.

Кроме того, представитель иранского МИД назвал данную ситуацию «проявлением агрессивного характера израильских властей». Он указал, что действия еврейского государства могут привести к эскалации конфликта и распространению боевых действий на всем Ближнем Востоке.

Ранее хуситы пригрозили Тель-Авиву ответом на авиаудары по Ходейде. О том, что Израиль совместно с США совершил атаку с воздуха на склады топлива в порту йеменского города, стало известно 20 июля.