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12:47, 21 июля 2024Мир

Иран назвал удар по порту Йемена расплатой за поддержку детей и женщин сектора Газа

МИД Ирана осудил удары Израиля по порту города Ходейда в Йемене

Фото: Houthi Military Media / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Насер Канани решительно осудил атаку Израиля на порт города Ходейда в Йемене. Об этом сообщает Tasnim.

«Канани решительно осудил удары сионистского режима по порту в городе Ходейда в Йемене», — говорится в публикации. Также, по словам дипломата, таким образом жителям Йемена «приходится расплачиваться» за поддержку женщин и детей в секторе Газа.

Кроме того, представитель иранского МИД назвал данную ситуацию «проявлением агрессивного характера израильских властей». Он указал, что действия еврейского государства могут привести к эскалации конфликта и распространению боевых действий на всем Ближнем Востоке.

Ранее хуситы пригрозили Тель-Авиву ответом на авиаудары по Ходейде. О том, что Израиль совместно с США совершил атаку с воздуха на склады топлива в порту йеменского города, стало известно 20 июля.

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      Екатерина Подвигина
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