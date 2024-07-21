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10:55, 21 июля 2024Россия

«Искандеры» ударили по двум эшелонам ВСУ с западной техникой

Минобороны: ракетами «Искандер-М» нанесен удар по 2 эшелонам ВСУ с техникой

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Минобороны России сообщило журналистам в воскресенье, 21 июля, что российские войска ударили ракетами «Искандер-М» по двум воинским эшелонам ВСУ с военными и западной техникой.

Удар был нанесен в районе города Барвенково в ДНР. Утверждается, что уничтожены до 240 украинских военных и более 60 единиц техники. Каждый эшелон содержал 20 платформ с техникой.

Среди уничтоженной техники — 14 американских бронеавтомобилей MaxxPro, 10 канадских боевых бронированных машин Senator, семь бронетранспортеров.

Ранее в июле расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар двумя оперативно-тактическими ракетами по месту стоянки железнодорожного эшелона украинских войск в селе Буды Харьковской области.

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      Антон Похиляк
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