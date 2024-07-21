Израиль заподозрили в намеренном затягивании переговоров по Газе

Politico: Нетаньяху может затянуть переговоры по Газе до выборов президента США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может затянуть переговоры с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа до президентских выборов в США. В таком намерении Израиль заподозрило издание Politico, ссылаясь на дипломатический источник.

По данным высокопоставленного зарубежного дипломата неназванной ближневосточной страны, Нетаньяху считает, что после президентских выборов позиция США по отношению к Израилю и конфликту в Газе может измениться.

«Наша оценка — это что Нетаньяху хочет выиграть время до ноябрьских выборов», — заявил собеседник издания. Глава Израиля предполагает, что Дональд Трамп будет лояльнее относиться к Израилю, чем действующий президент Джо Байден. При этом он может занять более жесткую позицию по отношению к Ирану и союзным ему движениям — в частности, к ливанскому движению «Хезболлах».

Ранее Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа закончится только после поражения ХАМАС, в том числе уничтожения военного и политического потенциала группировки.