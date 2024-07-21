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23:32, 21 июля 2024Мир

Кандидат Трампа в вице-президенты назвал Байдена худшим президентом в истории

Соратник Трампа Вэнс: Байден — худший президент в истории

Фото: Tom Brenner / Reuters

Кандидат Дональда Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс назвал действующего главу государства Джо Байдена худшим президентом в истории. Об этом он заявил в соцсети X.

Политик также высказался о вице-президенте Камале Харрис, отметив, что она всегда поддерживала неудачную политику Байдена. «За последние четыре года она стала соавтором открытой границы и зеленой аферы Байдена, которые привели к росту стоимости жилья и продуктов питания», — напомнил он.

Кроме того, по словам Вэнса, Харрис почти четыре года скрывала правду о когнитивных способностях главы государства, который был не в состоянии исполнять свои обязанности. «Мы с президентом Трампом готовы спасти Америку», — добавил он.

Ранее Трамп также выступил с утверждением, что Байден войдет в историю страны как худший президент всех времен. Он подчеркнул, что политик недостоин того, чтобы баллотироваться на второй срок. Кроме того, он отметил, что победить Харрис будет легче, чем Байдена.

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      Марина Совина
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