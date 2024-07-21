Кандидат Трампа в вице-президенты призвал США не вмешиваться в мировые конфликты

Соратник Трампа Вэнс: США не стоит вмешиваться во все мировые конфликты

США не стоит вмешиваться во все мировые конфликты. Об этом заявил кандидат Дональда Трампа в вице-президенты США и сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, передает The Washington Post (WP).

«Порой, друзья, это правда не наше дело и надо держаться от конфликтов подальше», — отметил сенатор.

Политик добавил, что укреплять национальную безопасность «можно и нужно», и США показывают успех в боевых действиях. Однако он подчеркнул, что это «не является основанием» для втягивания Вашингтона в любое противостояние на земном шаре.

Ранее Вэнс призвал президента США Джо Байдена уйти в отставку. Таким образом он прокомментировал призывы представителей Демократической партии к американсуому лидеру отказаться от участия в президентских выборах. По его мнению, подобные высказывания без призывов уйти в отставку показывают «абсурдный уровень цинизма».