Супруги Клинтоны поддержали кандидатуру Харрис для выдвижения

Билл и Хилари Клинтон поддержали Харрис как кандидата в президенты от демократов

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон поддержали Камалу Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от Демократической партии. Об этом говорится в заявлении супругов, опубликованном в соцсети X.

Они отметили, что «с гордостью присоединяются» к президенту США Джо Байдену в одобрении вице-президента Харрис в качестве кандидата. Билл и Хилари Клинтон подчеркнули, что сделают все, что смогут, чтобы подержать ее.

21 июля Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. При этом он отметил, что поддерживает кандидатуру Камалы Харрис в качестве своего преемника и нового кандидата на выборах от демократов. По словам 81-летнего политика, пришло время для демократов объединиться и победить Трампа.