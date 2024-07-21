КНДР ответила Южной Корее за отправку пропагандистских листовок

Yonhup: КНДР вновь отправила шары с мусором в Южную Корею из-за листовок

Северная Корея вновь направила в Южную воздушные шары с мусором из-за распространения Сеулом пропагандистских листовок. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

«Объединенный комитет начальников штабов заявил, что воздушные шары, скорее всего, направлялись в сторону северной части провинции Кенгидо, которая окружает Сеул», — передает агентство.

Авторы материала отметили, что военные также призвали население «не трогать упавшие воздушные шары» и сообщать о них полиции.

26 июня запущенные из Северной в Южную Корею шары с мусором примерно на три часа парализовали работу аэропорта Сеула. Власти КНДР заявили, что запускают воздушные шары с мусором в ответ на пропагандистскую кампанию северокорейских перебежчиков и активистов на Юге, которые регулярно отправляют в одну из самых закрытых стран мира воздушные шары с едой, лекарствами, деньгами и листовками, критикующими лидеров Севера.