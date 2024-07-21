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08:01, 21 июля 2024Бывший СССР

Российские военные спасли жителей Красногоровки из-под завалов дома

Штурмовики вытащили жителей Красногоровки из-под завалов после ударов ВСУ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российские штурмовики вытащили мирных жителей Красногоровки из-под завалов трехэтажного дома, разрушенного вследствие обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило министерство обороны, пишет РИА Новости.

Одна из спасенных жительниц Любовь рассказала, что их «расстреливали прицельно, летели дроны, летели и мины, танком били». Она уточнила, что в один из дней зафиксировала более 30 беспилотников, атаковавших дом. 7 июля рухнул весь подъезд, с первого по третий.

«Все плиты рухнули, засыпало. Нас откопали хлопцы, не дай бог такое никому пережить», — рассказала она о спасении.

Ранее стало известно, что российские войска практически полностью завершили операцию по освобождению Красногоровки к северо-западу от Донецка.

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      Марина Совина
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