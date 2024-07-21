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15:44, 21 июля 2024Экономика

Курьеры Ozon устроили забастовку в одном российском городе

Курьеры Ozon в Екатеринбурге отказались работать из-за условий труда

Кадр: E1.RU

В одном из российских городов курьеры маркетплейса Ozon устроили забастовку. Об этом сообщает портал E1.ru.

Собеседники портала заявили, что курьеры компании в Екатеринбурге отказались выходить на работу из-за сложных условий труда. «Поздняя выдача товара, погрузка начинается в 10-11 утра, а дальние маршруты вынуждены работать до 12 ночи, а то и позднее», — пожаловался один из них.

Кроме того, курьеры были недовольны оплатой товара. Они пожаловались, что им задерживают оплату за дополнительную работу или вовсе не присылают ее. По словам сотрудника, 21 июля ни одна машина не начала выполнять заказы.

В компании прокомментировали сложившуюся в Екатеринбурге ситуацию. «Часть курьеров области высказали недовольство сложившейся ситуацией по срокам погрузки товаров. Мы уже решаем эту проблему, увеличиваем число работников складов», — сообщили в компании. При этом маркетплейс заявил, что сведения о том, что курьерам задерживают платежи, не соответствуют действительности.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что рост зарплат курьеров до уровни оплаты труда инженеров нельзя считать нормой. Он заявил, что для исправления ситуации нужно снизить уровень оплаты труда курьерам.

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      Мария Большакова
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