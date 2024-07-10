Медведев потребовал не допустить роста зарплат курьеров до уровня инженера

Медведев назвал ненормальной ситуацию с равной зарплатой у курьера и инженера

Ситуация, в которой зарплата курьера достигает того же уровня, что и у инженера, свидетельствует о перекосе в сфере. Об этом на совещании о совершенствовании трудового законодательства заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, такое положение дел нельзя называть нормой, надо его исправить. Медведев признал, что рынку требуется больше людей для выполнения служебных функций, но даже это обстоятельство не оправдывает сокращение разницы в зарплатах.

Глава ЕР подчеркнул, что и партии, и всему государству следует задуматься над исправлением ситуации, потому что число курьеров растет за счет масштабного перетока людей из реальных секторов экономики. «Нам не хватает работников, а курьеров с улицы или же тех, кто занимается частным извозом, мы на заводы отправить не можем», — подчеркнул он.

При этом Медведев не уточнил, какой вариант решения проблемы с диспропорцией в доходах он видит приоритетным — повышение зарплат инженеров или снижение зарплаты курьерам.

Накануне глава платформы «Мигрант сервис» Андрей Кладов рассказал, что за полгода мигранты-курьеры уже догнали по зарплатам специалистов IT начального и среднего звена. По его словам, в Москве максимальная зарплата приехавшего из-за рубежа на работу курьера достигает 155 тысяч рублей.