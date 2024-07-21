Мать привела на пляж сына со связанными руками и попала на видео

В Феодосии мать привела на пляж ребенка со связанными тряпкой за спиной руками

В крымской Феодосии мать привела сына на пляж со связанными за спиной руками. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах видно, как женщина с ребенком сидит на пляже, а потом ведет его к морю. Руки у несовершеннолетнего мальчика при этом туго завязаны за спиной красной тряпкой. По словам очевидцев, когда мать делала перевязки, было заметно, что кожа на руках у ребенка приобрела красно-синий цвет — создалось впечатление, что он привык к таким манипуляциям.

По словам других отдыхающих, мать и сын пробыли на пляже около полутора часов и все это время ребенок был спокоен. Женщина отказалась обсуждать происходящее с неравнодушными людьми и заявила, что сама знает, как воспитывать ребенка.

Ранее на видео попала мать, которая накормила ребенка отходами с помойки. Инцидент произошел на рыбном рынке в Омске. На кадрах видно, как женщина выбирает отходы из мусорного бака и отдает девочке — на обед ребенку пришлось есть остатки рыбы и йогурта.