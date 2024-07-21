Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:02, 21 июля 2024Мир

МИД Германии счел наивным отказ от размещения ракет США

Глава МИД ФРГ Бербок: отказ от размещения в стране ракет США был бы наивным

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Отказ Германии от размещения на территории страны дальнобойных ракет США был бы наивным решением. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее слова передает Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

«Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров (...), в том числе путем усиления сдерживания и использования дополнительного оружия для противостояния», — заявила глава МИД.

Все остальное, по словам Бербок, «было бы не только безответственным, но и наивным» на фоне якобы исходящей угрозы от России, которая «постоянно расширяет арсенал».

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер предупредил, что решение Германии о размещении американских ракет может привести к эскалации ситуации в отношениях с Россией и началу ядерной войны.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Зеленский рискует совершить политическое самоубийство». Кличко допустил проведение референдума для достижения мира

      Максим Фадеев захотел запретить Глюкозе исполнять его песни через суд

      В Германии констатировали провал антироссийских санкций

      По делу о стрельбе в певца Талькова допросят известных артистов

      МИД Германии счел наивным отказ от размещения ракет США

      КНДР ответила Южной Корее за отправку пропагандистских листовок

      Пустующим в пик сезона турецким ресторанам пришлось делать скидки

      Приезжего из Эстонии заподозрили в сексуальном насилии над российской девочкой

      Курьеры Ozon устроили забастовку в одном российском городе

      Два батальона ВСУ взяты в кольцо в Нью-Йорке. В окружении российских военных оказались более тысячи украинских солдат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше