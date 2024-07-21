МИД Германии счел наивным отказ от размещения ракет США

Глава МИД ФРГ Бербок: отказ от размещения в стране ракет США был бы наивным

Отказ Германии от размещения на территории страны дальнобойных ракет США был бы наивным решением. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее слова передает Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

«Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров (...), в том числе путем усиления сдерживания и использования дополнительного оружия для противостояния», — заявила глава МИД.

Все остальное, по словам Бербок, «было бы не только безответственным, но и наивным» на фоне якобы исходящей угрозы от России, которая «постоянно расширяет арсенал».

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер предупредил, что решение Германии о размещении американских ракет может привести к эскалации ситуации в отношениях с Россией и началу ядерной войны.