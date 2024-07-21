Мизулина отреагировала на выступление певицы Глюкозы в Красноярске

Глава ЛБИ Мизулина предложила перед концертами проверять Глюкозу на наркотики

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на выступление певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) на Дне металлурга в Красноярске. Сообщение об этом она написала в своем Telegram-канале.

Мизулина заявила, что необычное поведение певицы могло быть вызвано приемом запрещенных препаратов. «Предлагаю органам власти во всех других городах, где она будет выступать в дальнейшем, предварительно проверять певицу на наркотики», — высказалась глава ЛБИ.

Ранее сообщалось, что организаторы концерта в Красноярске подготовили иск в суд на певицу. Отмечалось, что странности в поведении Глюкозы начались после того, как она исполнила две песни. По словам очевидцев, Глюкоза не попадала в ноты и чесалась в интимных местах.

20 июля Глюкоза выступила на концерте в Красноярске, посвященном Дню металлурга. В ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пользователи возмутились ее необычным поведением.