На выступившую на концерте в «измененном сознании» Глюкозу подадут в суд

На Глюкозу подадут в суд за выступление в Красноярске в «измененном сознании»

На российскую певицу Глюкозу (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова), выступившую на концерте в Красноярске в состоянии «измененного сознания», подадут в суд. Об этом сообщает NGS24.RU со ссылкой на пресс-службу «Русал-Красноярск».

Уточняется, что организатор мероприятия ивент-агентство «Авент» уже подготовило иск в отношении артистки. По данным Telegram-канала Baza, концерт обошелся в 5,5 миллиона рублей.

Источники, имеющие отношение к площадке, на которой проводился концерт, рассказали, что первую и вторую песню Глюкоза исполнила нормально, а затем в ее поведении начались странности. По их словам, певица «перестала попадать в ноты, ходила по кругу, чесалась и задавала странные вопросы».

Также стало известно, что в райдер Глюкозы входила бутылка коньяка, однако, как уверяют источники, она оставила ее нетронутой в гримерке.

Ранее певица отказалась отдать российскому продюсеру Максиму Фадееву свой сценический псевдоним. Продюсер раскритиковал звезду и пообещал найти ей замену в проекте «Глюкоза».

