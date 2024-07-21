Мужчина избил попутчиков в троллейбусе из-за гимна России и попал на видео

В Севастополе мужчина избил слушавших гимн России попутчиков в троллейбусе

В Севастополе неизвестный мужчина избил в троллейбусе попутчиков, которые слушали на телефоне гимн России. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал «Севастополь №1».

По предварительным данным, драка произошла в троллейбусе № 12 в районе остановки «Горячий Хлеб» по направлению к остановке «Техническая библиотека». Сообщений о происшествии от участников или очевидцев конфликта в полицию не поступило.

Уточняется, что сейчас стражи правопорядка устанавливают личность злоумышленника и его местонахождение, чтобы привлечь к ответственности.

Ранее в украинском городе Днепр мужчина увидел машину с военными и крикнул «Слава России». Драка с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала на видео.

