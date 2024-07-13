На Украине мужчина крикнул «Слава России» и подрался с военным

В Днепре мужчина крикнул фразу «Слава России» и подрался с военным

В украинском городе Днепр мужчина увидел машину с военными и крикнул «Слава России». Драка с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала на видео, его опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На ролике видно, как парень подходит к автомобилю военнослужащих и выкрикивает фразу. После этого между мужчинами завязывается драка. Об этом свидетельствует второе видео, опубликованное изданием. «После обмена ударами парень отбежал в сторону и, видимо, скрылся», — предположили журналисты.

12 июля в Одесской области военком набросился на женщину и инвалида-колясочника. Инцидент произошел в городе Белгород-Днестровский. Как сообщалось, женщина отлетела назад и повалила инвалида на землю. При этом причина конфликта не уточнялась.