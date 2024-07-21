На фоне жары в Центральной России выявлены случаи заражения опасным вирусом

Роспотребнадзор: в Центральной России выявлены случаи лихорадки Западного Нила

Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в центральной части России и Поволжье. Об этом сообщает Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

Опасный вирус обычно встречается в странах с жарким климатом, а в России эндемичными по этой инфекции являются южные регионы страны. Однако на фоне установившейся в центральной части России жары там были выявлены случаи заболевания. Они — единичны, отметили в ведомстве, добавив, что в большинстве своем — завозные.

Роспотребнадзор ведет непрерывный мониторинг ситуации. В ведомстве напомнили, что вирус распространяется через укус комара, поэтому надо обязательно использовать репелленты, антимоскитные сетки и фумигаторы, а также носить закрытую защитную одежду.

Ранее 21 июля сообщалось, что 50 человек заразились опасным вирусом Чандипура в штате Гуджарат на западе Индии.