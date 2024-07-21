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10:46, 21 июля 2024Мир

Полсотни человек заразились опасным вирусом в Индии

NDTV: 16 человек стали жертвами вируса Чандипура на западе Индии

Фото: Aijaz Rahi / AP

Полсотни человек заразились опасным вирусом Чандипура в штате Гуджарат на западе Индии. Об этом пишет NDTV.

Как сообщил министр здравоохранения штата Рушикеш Патель, 16 человек стали его жертвами. По словам чиновника, сообщения о трех случаях заболевания поступили также из других штатов. Патель добавил, что информацию о вирусе передали во все деревни и общественные центры здоровья Гуджарата.

Вирус Чандипура передается через укусы насекомых. Он так назван по имени деревни в индийском штате Махараштра, где впервые был выявлен во время вспышки энцефалита в 1965 году. Среди его симптомов — лихорадка, головная боль, судороги и потеря сознания, что может привести к летальному исходу.

В начале июля туристов, отдыхающих на курортах Испании и Италии, предупредили о вспышках опасного вируса — лихорадки Западного Нила. В этих европейских странах нашли инфицированных.

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      Алина Черненко
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