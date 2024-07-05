Туристов на курортах Европы предупредили об опасном вирусе

Daily Star: туристов в Испании и Италии предупредили о лихорадке Западного Нила

Туристов, отдыхающих на курортах Испании и Италии, предупредили о вспышках опасного вируса, — лихорадки Западного Нила. Об этом сообщает Daily Star.

Уточняется, что в этих европейских странах нашли инфицированных. При этом эксперты отмечают, что заражение произошло не за границей — то есть вирус не был завезен из тропических регионов.

В феврале российские туристы массово пожаловались на распространение опасного вируса денге на Шри-Ланке. На популярном курортном острове были зафиксированы десятки случаев заражения. Одну из гражданок России, которая подхватила инфекцию, спасти не удалось.