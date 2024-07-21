На российской федеральной трассе рухнул мост

На трассе А-333 в Бурятии обрушился мост из-за подмыва подходов к мосту

На российской федеральной трассе А-333 в Бурятии обрушился мост через реку Большой Зангисан. Об этом сообщает министерство транспорта республики в Telegram.

Отмечается, что инцидент произошел в 15:10 по местному времени на 142-м километре дороги. Ведомство сообщает, что участок трассы обрушился из-за частичного подмыва подходов к мосту. Движение автомобилей остановлено.

На место выехало руководство и сотрудники Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал». «В настоящее время специалисты оценили ситуацию на автодороге, выработаны оперативные мероприятия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что участок автомобильной дороги межу Тувой и Хакасией частично разрушился. В прокуратуре Тувы заявили, что по факту случившегося проводится проверка.