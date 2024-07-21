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16:58, 21 июля 2024Мир

Одна страна НАТО начала проводить учения на границей с Россией

ТАСС: Финляндия начала проводить учения на с границей с Россией
СюжетУчения НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Военные Финляндии начали проводить учения рядом с границей России, закрыв трассу к приграничному КПП «Ваалимаа» до начала августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз штаба Сухопутных войск.

Уточняется, что в учениях «Юг 2/24», которые стартовали в воскресенье, 21 июля, примут участие около 1,7 тысячи человек и примерно 300 единиц техники, в том числе авиация.

20 июля погранохрана этой страны НАТО обнаружила незаконное пересечение границы между Финляндией и Россией на моторной лодке. Судно зашло на 100 метров вглубь финской границы.

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      Алина Черненко
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