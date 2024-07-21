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13:38, 21 июля 2024Россия

Омбудсмен рассказала о судьбе брошенных матерью в Москве детях

Омбудсмен Ярославская взяла под контроль ситуацию с брошенными детьми в Москве
Ольга Ярославская

Ольга Ярославская. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Брошенные матерью в Москве дети находятся в семейном центре под присмотром специалистов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале.

По ее словам, детям оказана необходимая помощь. Омбудсмен взяла под личный контроль данную ситуацию.

Полицейские уже разыскали мать, которая оставила двух малолетних детей одних в квартире, добавляет РИА Новости. Ее доставили в отдел внутренних дел для привлечения к административной ответственности за неисполнение своих прямых обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Прокуратура начала проверку.

20 июля сообщалось, что в Москве спасли двоих детей, которые стояли на окне дома и кричали, что они голодные. Девочку и мальчика трех и пяти лет заметили в окне дома на Святоозерской улице. Дети заявили, что их мать ушла рано утром, а они сильно проголодались. Спасателям удалось попасть в квартиру. Отмечается, что взрослых внутри не оказалось.

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      Любовь Ширижик
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