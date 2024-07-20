Брошенные матерью голодные дети залезли на окно дома в Москве

Shot: в Москве спасли голодных детей, стоявших на окне дома

В Москве спасли двоих детей, которые стояли на окне дома и кричали, что они голодные. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Девочку и мальчика, предположительно, трех и пяти лет заметили в окне дома на Святоозерской улице в столице. Дети заявили, что их мать ушла рано утром, а они сильно проголодались. Спасателям удалось попасть в квартиру. Отмечается, что взрослых внутри не оказалось.

Ранее сообщалось, что в Уфе полиция задержала двух мигрантов, которые удерживали в арендованной квартире 16 несовершеннолетних. К детям применяли жестокие методы воспитания с нанесением побоев и различными методами истязания.