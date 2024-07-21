Спикер Палаты представителей призвал Байдена уйти в отставку

Спикер Палаты представителей Джонсон: Байден должен немедленно уйти в отставку

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал действующего главу государства Джо Байдена немедленно уйти в отставку. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

«Если Джо Байден не подходит для того, чтобы баллотироваться на пост президента, он не подходит для исполнения обязанностей президента», — говорится в сообщении. По мнению политика, Байден должен немедленно покинуть пост главы государства.

Ранее с соответствующим заявлением выступил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс. «Если ты не можешь выдвигаться на пост, ты не можешь его занимать», — подчеркнул соратник кандидата в президенты США Дональда Трампа.

21 июля 81-летний Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. По его словам, до конца срока он сосредоточится на выполнении своих обязанностей. Детали своего решения американский лидер пообещал раскрыть в обращении к нации на следующей неделе.