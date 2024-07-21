Пентагон обвинил подрядчика в задержке поставок F-35

ВВС США: Пентагон тянет с оплатой корпорации Lockheed Martin за истребители F-35

Пентагон затягивает с оплатой по контракту с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на поставку модернизированных истребителей пятого поколения F-35, заявил помощник главы американских ВВС Эндрю Хантер. Об этом пишет РИА Новости.

Минобороны США обвинило подрядчика в задержках производства. «Поскольку мы получили не все, предусмотренное контрактом, то и платежи не завершены», — подчеркнул Хантер.

Он добавил, что Пентагон отказывается платить Lockheed Martin за еще не полученные истребители.

Ранее стало известно, что поставки F-35 с пакетом модернизации Technology Refresh 3 (TR-3) будут перенесены на осень 2024 года. О переносе поставок заявил во время телеконференции, посвященной финансовым результатам, генеральный директор корпорации Lockheed Джим Тайклет.