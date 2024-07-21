Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:14, 21 июля 2024Мир

Пентагон обвинил подрядчика в задержке поставок F-35

ВВС США: Пентагон тянет с оплатой корпорации Lockheed Martin за истребители F-35

Фото: Sakura Murakami / Reuters

Пентагон затягивает с оплатой по контракту с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на поставку модернизированных истребителей пятого поколения F-35, заявил помощник главы американских ВВС Эндрю Хантер. Об этом пишет РИА Новости.

Минобороны США обвинило подрядчика в задержках производства. «Поскольку мы получили не все, предусмотренное контрактом, то и платежи не завершены», — подчеркнул Хантер.

Он добавил, что Пентагон отказывается платить Lockheed Martin за еще не полученные истребители.

Ранее стало известно, что поставки F-35 с пакетом модернизации Technology Refresh 3 (TR-3) будут перенесены на осень 2024 года. О переносе поставок заявил во время телеконференции, посвященной финансовым результатам, генеральный директор корпорации Lockheed Джим Тайклет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Джонсон предложил отказаться от требования возвращения Украине границ 1991 года

      Трамп снял закрывавшую его ухо после покушения белую повязку

      Ряду российских журналистов запретили освещать Олимпиаду-2024

      ЕС решил получить доступ к британским рыболовецким водам

      Генконсульство отреагировало на сообщения об отравлении россиян в Турции

      Команда Трампа задумала подорвать рейтинг Камалы Харрис при ее выдвижении

      Пентагон обвинил подрядчика в задержке поставок F-35

      «Изменения могут произойти». МОК подтвердил участие россиян в Олимпиаде-2024

      Дочь эмира Дубая произвела фурор, объявив о разводе в соцсетях. Что ей ждать от отца, который пытал двух других дочерей?

      Погибшим при ударе ВСУ по Белгородской области подростком оказался 16-летний боксер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше