Первую леди Южной Кореи допросили из-за скандала с дорогими сумками

Yonhap: первую леди Южной Кореи Ким Ген Хи допросили из-за сумок Dior

Прокуратура Центрального округа Сеула допросила первую леди Южной Кореи Ким Ген Хи в связи с обвинениями в получении ею сумки Christian Dior и других дорогих подарков от пастора. Об этом сообщает Yonhap.

«Прокуроры заявили, что допросили Ким Гон Хи из-за скандала с получением дорогих подарков от пастора, включая сумку Christian Dior, а также из-за ее предполагаемой причастности к делу о махинациях с акциями», — передает агентство.

Авторы материала добавили, что прокуратора допросила южнокорейскую первую леди в неизвестном правительственном здании, завершив разговор ночью около 01:20. Допрос длился примерно 12 часов.

26 января стало известно, что президента Южной Кореи Юн Сок Еля невзлюбили из-за роскошной сумки его жены. Выяснилось, что в 2022 году с Ким Ген Хи несколько раз встретился пастор Чхве Чэ Юн. По его словам, он стал случайным свидетелем того, как женщина разговаривала с кем-то на тему вопросов государственной важности. На одну из встреч он принес госпоже Ким сумку бренда Dior стоимостью 2240 долларов (199 тысяч рублей) и записал момент вручения подарка на видео.