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18:56, 26 января 2024Ценности

Президента Южной Кореи невзлюбили из-за роскошной сумки его жены

Bloomberg: отношение к главе Южной Кореи Елю ухудшилось из-за сумки его жены

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президента Южной Кореи Юн Сок Еля невзлюбили из-за роскошной сумки его жены Ким Ген Хи. Соответствующий материал публикует агентство Bloomberg.

Отмечается, что за последние девять месяцев рейтинг неодобрения к главе государства вырос с 58 до 63 процентов. По данным агентства, отношение к Юн Сок Елю ухудшилось из-за резкой критики общественности и обвинения в коррупции его супруги.

Выяснилось, что в 2022 году, через несколько месяцев после того как Юн Сок Ель стал президентом, с Ким Ген Хи встретился пастор Чхве Чэ Юн. По его словам, он стал случайным свидетелем того, как женщина разговаривала с кем-то на тему вопросов государственной важности.

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При этом пастору удалось записать услышанный диалог на видео с помощью наручных часов, чтобы добиться повторной встречи и проверить первую леди на непричастность к коррупции. Затем на вторую встречу Чхве Чэ Юн принес госпоже Ким сумку бренда Dior стоимостью 2240 долларов (199 тысяч рублей) и записал момент вручения подарка на видео.

Отмечается, что камеру пастору предоставило оппозиционное издание Voice of Seoul, которое позже опубликовало ролик, где супруга президента Южной Кореи принимает аксессуар, уточняя, что подарки такого рода излишни.

В то же время Bloomberg отмечает, что данная ситуация повлияла на отношение общественности к партии Юн Сок Еля «Сила народа», которая собирается бороться на выборах за контроль в парламенте. Сам президент этот инцидент не прокомментировал.

В декабре 2023 года сообщалось, что визитку президента России Владимира Путина продали за два миллиона рублей. Визитка была сделана для президента, когда он работал советником по международным связям председателя Ленинградского городского совета в 1990-1991 годы.

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      Екатерина Ештокина
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