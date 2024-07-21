Петербургский полицейский подрался с неизвестным и прыгнул в реку

В Петербурге полицейский подрался с неизвестным и нырнул в реку Ждановку

В Санкт-Петербурге из воды вытащили молодого полицейского. Он подрался на улице с неизвестным и прыгнул в реку, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в ночь на 20 июля у Петровского стадиона. 26-летний старший лейтенант, оперативник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД повздорил на автозаправке с 30-летним клиентом, ударил его бутылкой по голове, разбежался и нырнул в реку Ждановку. Мотивы поступка не уточняются.

Нырнувшего полицейского вытащили из воды около пяти часов утра, затем доставили в дежурную часть, а вскоре за ним приехали сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) главка. Как пояснили в территориальном отделе, «на земле никто не знает, что это было, УСБ забрало, и тишина».

Ранее в Петербурге продавщицы из мебельных салонов устроили драку за внимание покупателя. Удалось выяснить, что одна из участниц стычки долгое время «обхаживала» покупателя, а он внезапно отправился в другой отдел к конкурентке. В магазин вызывали медиков и полицию.