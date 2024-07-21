Подбитый Су-34 разбомбил цель и вернулся на аэродром

Блогер Федоров: подбитый российский Су-34 разбомбил цель и вернулся на аэродром

Военный блогер и аналитик Кирилл Федоров заявил, что подбитый российский истребитель Су-34 разбомбил цель и вернулся на аэродром. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вчера ночью, не буду говорить где, не буду говорить как, но на высоте более девяти километров наш Су-34 догоняет ракета ЗРК…Сильнейший удар в заднюю полусферу. Самолету поплохело», — написал он.

По словам блогера, от атаки началась быстрая утечка топлива, а отказ систем управления стал вопросом времени. Однако экипаж Су-34 продолжил выполнять поставленные перед ним задачи: сбросив бомбы на цель, истребитель совершил удачную посадку.

Сейчас Су-34 ремонтируют, а экипаж «моментально» удостоили орденов Мужества.

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