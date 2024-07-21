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07:09, 21 июля 2024Россия

Российские военные вызвали огонь на себя для спасения мирных жителей

Российские военные вызвали огонь на себя для спасения семьи в Красногоровке

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады вызвали огонь на себя, чтобы эвакуировать семьи из Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

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      Марина Совина
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