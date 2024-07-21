Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады вызвали огонь на себя, чтобы эвакуировать семьи из Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Российские военные вызвали огонь на себя для спасения мирных жителей
Российские военные вызвали огонь на себя для спасения семьи в Красногоровке
Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады вызвали огонь на себя, чтобы эвакуировать семьи из Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.