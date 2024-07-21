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18:35, 21 июля 2024Бывший СССР

Президент Азербайджана пообещал поддерживать борьбу Французской Полинезии за независимость

Алиев: Баку поможет заморским территориям Франции обрести независимость

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал поддерживать борьбу заморских территорий Франции за независимость. Его слова передает Azertag.

На Втором Шушинском глобальном медиафоруме к главе государства обратился представитель Французской Полинезии в ООН Карлайл Корбин. Он спросил об антиколониалистских инициативах Алиева.

«Мы будем поддерживать вас всеми нашими ресурсами, насколько это возможно, до тех пор, пока вы не станете свободными», — высказался Алиев о помощи заморским территориям Франции.

Ранее президент Азербайджана назвал главное условие для мира с Арменией. Он заявил, что Баку не может заключить соглашение с Ереваном из-за конституции страны. Это будет возможно только в том случае, если Армения изменит Основной закон.

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      Мария Большакова
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