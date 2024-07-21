Российский сенатор заявил о попытке «политического покушения» на Дональда Трампа

Пушков заявил о попытке «политического покушения» на Дональда Трампа

В США началась пропаганда кандидатуры экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон на пост американского президента, заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram.

Российский сенатор прокомментировал статью в The Hill, в которой говорится о том, что стране сейчас «больше, чем когда либо» нужна Клинтон.

«Пропаганда ее кандидатуры "глубинным государством" уже началась. Еще одна попытка политического покушения на Дональда Трампа», — подчеркнул Пушков.

Ранее Клинтон оценила шансы американского лидера Джо Байдена выиграть дебаты у Трампа. Она подчеркнула, что Трамп мог потерпеть неудачу, если бы действующий глава государства «решительно боролся». По оценкам зрителей и экспертов, дебаты стали провальными для Байдена.