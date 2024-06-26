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08:31, 26 июня 2024Мир

Хилари Клинтон оценила шансы Байдена выиграть дебаты у Трампа

Хилари Клинтон: Байдену нужно решительно бороться с Трампом на дебатах

Кадр: Vital Voices Global Partnership / Reuters

Действующему главе Белого дома Джо Байдену нужно «решительно бороться» со своим оппонентом, экс-президентом США Дональдом Трампом, во время предвыборных дебатов. Об этом заявила экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в статье для журнала The New York Times.

«Я единственный человек, который участвовал в дебатах как с Трампом, так и с Байденом. Я знаю, как тяжело выйти на эту сцену и что почти невозможно сосредоточиться на сути, когда в деле участвует Трамп (...) Он перебивает и запугивает — однажды он даже преследовал меня по сцене — потому что хочет вывести противника из равновесия», — рассказала политик.

Клинтон подчеркнула, что «уловки Трампа потерпят неудачу», если Байден будет «решительно бороться».

В конце политик резюмировала, что предстоящие дебаты и выборы проходят между «осужденным преступником, жаждущим мести, и президентом, который приносит результаты для американского народа».

27 июня демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп встретятся и будут выражать свои позиции на протяжении полутора часов. Впервые в США дебаты на высший пост впервые за полвека пройдут без зрителей.

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      Дарья Устьянцева
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