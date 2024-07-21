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18:45, 21 июля 2024Силовые структуры

Путин оценил российско-сирийские отношения

Путин поздравил Асада с 80-летием установления дипотношений

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил главу Сирийской Арабской Республики Башара Асада с 80-летием установления двусторонних дипломатических отношений и отметил, что они развиваются в русле мира. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме российского лидера говорится, что за минувшие годы Москва и Дамаск накопили большой опыт двустороннего сотрудничества и достигнуты значительные успехи в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

Путин заверил Асада, что Россия продолжит поддерживать сирийское правительство в отстаивании своего суверенитета и целостности страны.

12 июля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад могут быть приглашены в Турцию для переговоров по урегулированию ситуации в Сирии и налаживанию турецко-сирийских отношений.

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      Любовь Ширижик
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