Ревнивый майор ВСУ открыл стрельбу по пограничнику в гостинице

Майор ВСУ застрелил на почве ревности пограничника в гостинице Тернополя

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) на почве ревности открыл стрельбу по пограничнику в гостинице Тернополя. Об этом сообщил представитель спецпрокуратуры Западного региона Украины Юлия Шевченко, передает ТАСС.

Украинский военнослужащий несколько раз выстрелил из табельного пистолета в 25-летнего сотрудника Госпогранслужбы. Полученные ранения оказались летальными. Стрелявший задержан.

11 июня сообщалось, что в Николаевской области снайпер ВСУ из-за ревности устроил стрельбу в поселке Арбузинка, жертвами стали три члена семьи.