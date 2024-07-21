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15:27, 21 июля 2024Бывший СССР

Ревнивый майор ВСУ открыл стрельбу по пограничнику в гостинице

Майор ВСУ застрелил на почве ревности пограничника в гостинице Тернополя
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) на почве ревности открыл стрельбу по пограничнику в гостинице Тернополя. Об этом сообщил представитель спецпрокуратуры Западного региона Украины Юлия Шевченко, передает ТАСС.

Украинский военнослужащий несколько раз выстрелил из табельного пистолета в 25-летнего сотрудника Госпогранслужбы. Полученные ранения оказались летальными. Стрелявший задержан.

11 июня сообщалось, что в Николаевской области снайпер ВСУ из-за ревности устроил стрельбу в поселке Арбузинка, жертвами стали три члена семьи.

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      Любовь Ширижик
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