Россиянка описала поездку в США фразой «Америка сломала людей и их психику»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и пожаловалась, что эта страна «сломала людей, их психику и здравый смысл». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Мы приехали сюда с надеждой на красивое путешествие, надеялись, что тут будут обычные продукты по доступной цене, как было в Австралии и Новой Зеландии, а оказались в стране скидочных ловушек», — такими фразами описала свою поездку россиянка.

Путешественница пояснила, что американские супермаркеты предлагают посетителям хорошие скидки, если покупать сразу несколько упаковок товара.

«Стоит в магазине гора коробок газировки. В каждой — по 12-20 банок кока-колы и пепси, и на первый взгляд, ничего особенного. Но тут вступает в игру подвох американских скидок: если ты покупаешь одну коробку, то цена вполне обычная. Но вот если берешь сразу четыре-пять коробок — стоимость каждой баночки падает до смешных (американцу) 33 центов», — поделилась Ершова.

По ее словам, американцы из-за таких акций покупают сразу огромное количество продуктов и через некоторое время выбрасывают больше половины.

«Ощущение, что в этой стране главное — чтобы ты постоянно что-то жевал, поглощал тонны еды, запивая это литрами дешевой газировки, и при этом платил, платил, платил», — заключила автор публикации.

Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что Америка вынудила ее грустить. В частности, россиянку разочаровали местные заведения общепита с запахом бомжей.